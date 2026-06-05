Meglio un francobollo che i Balcani? Isolata in Ue, Meloni boicotta il vertice europeo

Merz, Macron e Starmer incontreranno Zelensky senza di lei e frenano sul nome italiano per la Bosnia (che piace a Trump). Così la premier preferisce trattenersi più a lungo tra le divise a Reggio Calabria e lasciare la sedia vuota in Montenegro, al summit Ue-Balcani occidentali

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Come si dice in questi casi, la toppa – o stavolta il fantomatico francobollo – è peggio del buco. Giorgia Meloni, la leader di un Paese fondatore dell’Unione europea, la premier che tanto parla e dichiara sull’importanza del dossier dei Balcani, ha disertato il vertice Ue-Balcani occidentali di questo venerdì. E dato che nessuna spiegazione tecnica, messa alla prova dei fatti, giustifica un’assenza così pesante, resta soltanto la lettura politica: un disallineamento con altri leader chiave euro