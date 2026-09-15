Meloni vede Costa, ma Roma è nell’angolo. Il pugno di Merz sul bilancio Ue

Il presidente del Consiglio europeo ha incontrato la premier, che dice di voler “salvare” i fondi all’agricoltura e alla coesione. Ma Berlino insiste sui tagli e continua a opporsi pure al debito comune. Il cancelliere, politicamente fragile in patria, spinge l’acceleratore sulla deregolamentazione e l’assoggettamento del processo decisionale ai diktat delle corporation. Un’agenda che peraltro Meloni in gran parte condivide