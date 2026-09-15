l’incontro a palazzo chigi

Meloni vede Costa, ma Roma è nell’angolo. Il pugno di Merz sul bilancio Ue

Francesca De Benedetti
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15 settembre 2026 • 20:37

Il presidente del Consiglio europeo ha incontrato la premier, che dice di voler “salvare” i fondi all’agricoltura e alla coesione. Ma Berlino insiste sui tagli e continua a opporsi pure al debito comune. Il cancelliere, politicamente fragile in patria, spinge l’acceleratore sulla deregolamentazione e l’assoggettamento del processo decisionale ai diktat delle corporation. Un’agenda che peraltro Meloni in gran parte condivide

«Bello essere in Italia!». Questo martedì, subito dopo Vienna, il presidente del Consiglio europeo è approdato a Roma, per poi correre ancora in un’altra capitale, Parigi, nel suo tour di preparazione del summit dei leader di metà ottobre. Ma, come in un racconto orwelliano, si sa che in Ue ci sono capitali più capitali di altre, e mentre António Costa prosegue coi preparativi negoziali per il bilancio settennale dell’Unione europea in giro per l’Europa, si ode sullo sfondo l’eco del pugno sbatt

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 