«Partner indispensabili»: il vertice del disgelo (interessato) tra Meloni e Macron

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Ad Antibes, in Costa Azzurra per il trentaseiesimo vertice intergovernativo Italia-Francia, che dopo anni di summit bilaterali mancati tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni era stato previsto ad aprile e poi rinviato, giusto per dare l’idea delle difficoltà a sintonizzarsi, questo giovedì i due leader, ognuno dimezzato a modo suo – Macron perché a fine mandato, Meloni perché in una relazione complicata con Trump – hanno riunito le due metà, e messo insieme le firme loro e dei ministri su svariate