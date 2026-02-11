Meloni “leader utile” per Trump e Merz: così la premier sta sabotando l’Unione

Alla vigilia del vertice, von der Leyen e Merz promettono alle imprese un’Ue «ripulita» da regole. L’asse italo-tedesco? Un matrimonio di interessi: Merz e Meloni puntano a un’Ue che non disturbi né Trump né le corporation, alle quali danno diritto di prelazione. Alla faccia dell’Unione democratica

Allo scorso Consiglio europeo, ha giocato di sponda con Emmanuel Macron per sabotare l’uso degli asset russi e far andare provvisoriamente in tilt l’accordo col Mercosur. Stavolta Giorgia Meloni si presenta come l’alternativa a Macron nell’asse con la Germania. A che gioco gioca la premier? Lo stesso dal 2021: si offre come leader utile all’affaticato centrodestra europeo (i Popolari di Friedrich Merz e Ursula von der Leyen in cerca di elisir di giovinezza nell’estrema destra) e usa l’ingresso n