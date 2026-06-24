Merz si intesta la guida della difesa d’Europa. E tratta con Trump sulla Nato

Stavolta il cancelliere ha invitato non solo Starmer e Macron ma pure Meloni e Tusk, per fare blocco a suo favore nei negoziati con la Casa Bianca: la Germania vuole «la leadership» della sicurezza europea. Merz informerà anche Trump, c’era poi Rutte collegato dalla Casa Bianca: le trattative incrociate preparano il summit di Ankara

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A tutto c’è una spiegazione, persino alle uscite apparentemente più impreviste di Donald Trump e certamente al fatto che questo mercoledì Friedrich Merz abbia voluto con sé a Berlino non solo Emmanuel Macron e Keir Starmer, ma stavolta pure Donald Tusk e Giorgia Meloni. Questi ultimi due erano stati precedentemente esclusi dall’incontro londinese di metà giugno con Volodymyr Zelensky, ma sono magicamente diventati fondamentali quando anzitutto la Germania ha avuto bisogno di fare blocco. Dietro