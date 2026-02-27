Von der Leyen tira dritto sul Mercosur. Macron, la Lega e il teatro dell’indignazione

La Commissione applica l’accordo anche se l’Europarlamento lo ha deferito alla Corte Ue. Merz dava già per certa da giorni la mossa, che lui stesso ha spinto, e che Meloni al suo fianco ha «rivendicato». Eppure l’Eliseo parla di «brutta sorpresa» e la Lega lancia strali: una mise en scène per consenso elettorale