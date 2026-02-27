Von der Leyen tira dritto sul Mercosur. Macron, la Lega e il teatro dell’indignazione

La Commissione applica l’accordo anche se l’Europarlamento lo ha deferito alla Corte Ue. Merz dava già per certa da giorni la mossa, che lui stesso ha spinto, e che Meloni al suo fianco ha «rivendicato». Eppure l’Eliseo parla di «brutta sorpresa» e la Lega lancia strali: una mise en scène per consenso elettorale
Più che un accordo di libero scambio, quello con il Mercosur sta diventando un gran teatro della politica europea. Solo così – con il gioco dei ruoli e delle parti – si spiega la evidente incompatibilità delle versioni della storia. Emmanuel Macron si dice sorpreso, mentre Friedrich Merz aveva già annunciato il tutto prima ancora dell’annuncio stesso (che a dire di Macron lo ha sorpreso, appunto); e la Lega si infuria con la Commissione per una decisione che il governo di cui fa parte, invece, r