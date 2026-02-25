Viaggio d'affari di Merz in Cina: fa ripartire le relazioni. E Meloni sta a guardare

Il cancelliere debutta a Pechino, primo partner commerciale della Germania, e riavvia gli scambi tra i due governi. Al contrario della premier, che coltiva i rapporti con la leader trumpiana e anticinese di Tokyo

«Dovremo riprendere le consultazioni tra i governi tedesco e cinese, interrotte dalla pandemia e dal cambio di governo a Berlino. Sono grato di essere il primo capo di governo a essere ricevuto da voi nel nuovo anno, l'Anno del Cavallo»: è la cartolina spedita questo mercoledì da Pechino, a firma Friedrich Merz, dopo il colloquio con Xi Jinping oltre che col premier cinese. Mentre i Fratelli d’Italia sono tutti presi nella battaglia polemica con la Cina, più realisti di “re” Trump che invece con