l’europa alla corte del dragone

Viaggio d'affari di Merz in Cina: fa ripartire le relazioni. E Meloni sta a guardare

Francesca De Benedetti
25 febbraio 2026 • 20:48

Il cancelliere debutta a Pechino, primo partner commerciale della Germania, e riavvia gli scambi tra i due governi. Al contrario della premier, che coltiva i rapporti con la leader trumpiana e anticinese di Tokyo

«Dovremo riprendere le consultazioni tra i governi tedesco e cinese, interrotte dalla pandemia e dal cambio di governo a Berlino. Sono grato di essere il primo capo di governo a essere ricevuto da voi nel nuovo anno, l'Anno del Cavallo»: è la cartolina spedita questo mercoledì da Pechino, a firma Friedrich Merz, dopo il colloquio con Xi Jinping oltre che col premier cinese. Mentre i Fratelli d’Italia sono tutti presi nella battaglia polemica con la Cina, più realisti di “re” Trump che invece con

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 