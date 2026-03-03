Merz si piega alla Casa Bianca: «Allineati sull’Iran». Trump contro Sánchez

Macron annuncia alla nazione il dispiegamento militare in corso, il cancelliere porta in dote a Trump «sintonia» sull’operazione iraniana. Il tycoon si esercita sul divide et impera dell’Ue: minaccia la Spagna socialista (e Merz ci sta)

Emmanuel Macron nel suo discorso alla nazione, Friedrich Merz nel suo discorso alla Casa Bianca, ognuno col suo stile – il presidente francese richiamando alla pace, il cancelliere tedesco sottolineando l’allineamento a Usa e Israele – la Germania e la Francia entrano sempre più nelle dinamiche di guerra del Medio Oriente. L’Eliseo informa i francesi che «una fregata francese sarà stasera al largo di Cipro, ho dato ordine che la portaerei Charles de Gaulle faccia rotta verso il Mediterraneo orie