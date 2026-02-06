Alle Olimpiadi Meloni omaggia Vance: «L’intesa tra Italia e Usa è wonderful»

true false

«Wonderful». Quando Giorgia Meloni comincia a tradurre in inglese per JD Vance i suoi saluti al vicepresidente Usa, arrivato a Milano per le Olimpiadi, quella che aveva descritto pochi secondi prima come «una relazione bilaterale tra Usa e Italia da sempre molto significativa» si tinge di colori persino più rosei: diventa «meravigliosa», addirittura. «So che non hai capito nulla di quello che ho detto finora – la premier si rivolge in inglese al sodale statunitense – e non stavo dicendo niente d