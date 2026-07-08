Il vertice Nato secondo Trump: prima attacca gli alleati, poi parla di «amore»

Il presidente Usa ha sfoderato il solito repertorio di ricatti su Groenlandia, Spagna, truppe, e chi più ne ha più ne metta. Poi prima di andar via dal vertice ha parlato di «tremendous love». Per capire lo sbalzo bisogna anzitutto seguire i soldi...

true false

«There was tremendous love in that room». In quella stanza dei leader ad Ankara per l’ultimo giorno di summit dell’Alleanza atlantica – ha detto Donald Trump nella conferenza stampa di fine vertice – «si percepiva una quantità d’amore pazzesca». Lo ha detto, Trump, dopo aver lanciato, poche ore prima, il solito repertorio di ricatti e attacchi a portata di telecamere su: Groenlandia, Spagna, truppe, e chi più ne ha più ne metta. «Tremendous reunification», un’unità mai vista prima, «tremendous l