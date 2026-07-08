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Il vertice Nato secondo Trump: prima attacca gli alleati, poi parla di «amore»

Francesca De Benedetti
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08 luglio 2026 • 21:23Aggiornato, 08 luglio 2026 • 21:29

Il presidente Usa ha sfoderato il solito repertorio di ricatti su Groenlandia, Spagna, truppe, e chi più ne ha più ne metta. Poi prima di andar via dal vertice ha parlato di «tremendous love». Per capire lo sbalzo bisogna anzitutto seguire i soldi...

«There was tremendous love in that room». In quella stanza dei leader ad Ankara per l’ultimo giorno di summit dell’Alleanza atlantica – ha detto Donald Trump nella conferenza stampa di fine vertice – «si percepiva una quantità d’amore pazzesca». Lo ha detto, Trump, dopo aver lanciato, poche ore prima, il solito repertorio di ricatti e attacchi a portata di telecamere su: Groenlandia, Spagna, truppe, e chi più ne ha più ne metta. «Tremendous reunification», un’unità mai vista prima, «tremendous l

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 