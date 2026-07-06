cosa aspettarsi dal vertice

Summit Nato, più spese in difesa ma meno sicurezza: la trappola di Ankara

Francesca De Benedetti
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06 luglio 2026 • 20:59

I negoziati (e i ricatti trumpiani) si sono svolti già prima del vertice, così i leader europei sperano che sia rapido e il più possibile indolore. Ma il presidente Usa tira colpi bassi e sta di fatto scoprendo il fianco all’Europa

To Ankara without love. Il tanto atteso summit dell’Alleanza atlantica comincia questo martedì – ufficialmente – ma i negoziati decisivi si sono svolti già prima, nella frenesia di incontri a Berlino e a Washington, nei ricatti in corso da mesi, sia sotto traccia che in tutta l’evidenza social come è capitato con Giorgia Meloni. Questo lunedì la Commissione europea, sollecitata dai cronisti che chiedevano se volesse dire almeno una parola sul «denigratorio attacco del presidente Usa a un leader

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 