Summit Nato, più spese in difesa ma meno sicurezza: la trappola di Ankara

I negoziati (e i ricatti trumpiani) si sono svolti già prima del vertice, così i leader europei sperano che sia rapido e il più possibile indolore. Ma il presidente Usa tira colpi bassi e sta di fatto scoprendo il fianco all’Europa
To Ankara without love. Il tanto atteso summit dell’Alleanza atlantica comincia questo martedì – ufficialmente – ma i negoziati decisivi si sono svolti già prima, nella frenesia di incontri a Berlino e a Washington, nei ricatti in corso da mesi, sia sotto traccia che in tutta l’evidenza social come è capitato con Giorgia Meloni. Questo lunedì la Commissione europea, sollecitata dai cronisti che chiedevano se volesse dire almeno una parola sul «denigratorio attacco del presidente Usa a un leader