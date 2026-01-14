destre europee

La premier si espone per la rielezione di Orbán. Il discorso integrale di Meloni e Salvini svela la loro strategia

Francesca De Benedetti
14 gennaio 2026 • 15:30

Fa scalpore la breve clip pubblicata dal premier ungherese sui social, dove compaino Meloni e Salvini. Ma che dire dei loro discorsi integrali? Quello pubblicato dal leader di Fidesz non è (solo) uno spot elettorale. È la sintesi del congresso del suo partito. Dove la destra italiana ha dato sfoggio dei suoi legami politici e dei suoi piani

C’è di più. Quel remix video di un paio di minuti, pubblicato dal premier ungherese sui suoi account social e ripreso dai media italiani e internazionali come «spot elettorale», è solo un estratto. Quando Viktor Orbán ringrazia «per il supporto» Giorgia Meloni, Matteo Salvini e una serie di altri leader dell’estrema destra internazionale, si riferisce in realtà agli endorsement incassati durante il 31esimo congresso di Fidesz che si è svolto sabato scorso, nel quale il partito orbaniano ha annun

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 