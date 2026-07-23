ungheria 2.0

Il tempo di Magyar: la procura sequestra i server di Orbán, che grida alla «dittatura»

Francesca De Benedetti
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23 luglio 2026 • 06:00

Dopo indagini, fermi e database portati via, l’ex premier torna dal viaggio in Usa per annunciare la «resistenza». Il suo partito attraversa una fase di dismissione, ma anche il cambiamento avviato dal nuovo premier mostra le sue contraddizioni. Magyar intanto fa piazza pulita di alcuni orbaniani (ma non tutti...)

Fino a poco prima si trovava negli Stati Uniti, inquadrato tra la folla negli stadi dei mondiali con la sua famiglia, tutto preso dalla sua ossessione di una vita (assieme al potere e alla politica): il calcio. Questo mercoledì Viktor Orbán si è rifatto vivo a Budapest con tanto di conferenza stampa, sventolando davanti ai cronisti una «dichiarazione di resistenza» del suo partito, Fidesz, e cavalcando il suo nuovo tormentone, rilanciato qualche ora prima anche dagli alleati europei come Marine

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 