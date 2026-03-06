in clima elettorale

Alta tensione tra Orbán e Kiev: il prestito, le accuse, gli ucraini acciuffati

(Foto divulgata dal governo ungherese in relazione al convoglio sequestrato)
Francesca De Benedetti
06 marzo 2026 • 20:12

Il premier ungherese blocca i 90 miliardi dell’Ue per l’Ucraina. Zelensky risponde con «toni inaccettabili» (lo dice pure Bruxelles). L’antiterrorismo ungherese arresta (e poi rilascia) sette ucraini della banca statale ed esibisce contanti e lingotti

«Le autorità ungheresi hanno preso in ostaggio sette ucraini, dipendenti della banca statale Oschadbank. Trasferivano valori tra Austria e Ucraina per una operazione di routine tra banche statali»: l’allerta è partita nella notte di giovedì, dal ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. L’ultima trovata dell’autocrate ungherese? Acciuffare un pugno di colletti bianchi ucraini mentre trasportano milioni e lingotti – del resto lavorano per la banca statale – e diffondere le immagini (prima di

Francesca De Benedetti

