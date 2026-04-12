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Elezioni in Ungheria, il giorno decisivo. Viktor Orbán stavolta può perdere

Francesca De Benedetti
12 aprile 2026 • 04:00

Al castello di Buda, il premier parla a un pugno di supporter e insiste che «la vittoria sarà grande». Ma i sondaggisti scommettono sulla vittoria di Magyar e in piazza con Fidesz gli animi sono fiacchi. «Con Viktor ho fondato il partito. Ora ai giovani siamo venuti a noia», racconta a Domani l’amico del premier

BUDAPEST – «Eravamo liberali ma a un certo punto il liberalismo è diventato difficile per noi», dice Zsolt Bayer, che a fine anni Ottanta ha fondato Fidesz assieme a Viktor Orbán – tuttora suo amico stretto, di famiglia – e al nucleo originario del partito. Di liberale non è rimasto nulla, tantomeno Bayer, ora opinionista di destra dura per Magyar Nemzet. «Siamo al potere ininterrottamente dal 2010, da 16 anni», dice a Domani: «C’è ormai una generazione cresciuta solo con Fidesz e a questi giova

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 