il caso serbo

La bomba di Pasqua e le manovre di Orbán nella settimana del voto

Lunedì mattina il premier ungherese ha pubblicato questa foto sul suo profilo Instagram, \\\"stiamo mantenendo la sezione ungherese del gasdotto sotto protezione militare rafforzata\\\". Foto V.O./Ig.
Lunedì mattina il premier ungherese ha pubblicato questa foto sul suo profilo Instagram, \\\"stiamo mantenendo la sezione ungherese del gasdotto sotto protezione militare rafforzata\\\". Foto V.O./Ig.
Lunedì mattina il premier ungherese ha pubblicato questa foto sul suo profilo Instagram, "stiamo mantenendo la sezione ungherese del gasdotto sotto protezione militare rafforzata". Foto V.O./Ig.
Francesca De Benedetti
06 aprile 2026 • 13:46Aggiornato, 06 aprile 2026 • 13:47

Esplosivi trovati sul fianco serbo di un gasdotto riaccendono la narrazione orbaniana di un’allerta per le infrastrutture energetiche, con allusioni al ruolo di Kiev che però Belgrado stessa fuga. Già giorni prima, gli analisti avvertivano di una imminente operazione «false flag» e anticipavano molti dettagli. Ricostruzione e analisi dei fatti

«Lunedì di Pasquetta, ore sei di mattina. Invece di fare le pulizie di primavera andiamo al confine ungherese-serbo. Ieri volevano far saltare in aria il gasdotto della sezione serba». Nella primissima mattina di Pasquetta, Viktor Orbán si mostra sui social mentre si stropiccia gli occhi. C’è da scommettere che le elezioni in vista questa domenica 12 aprile, con il competitor Péter Magyar che ormai dall’ottobre 2024 ha iniziato a sorpassarlo nei sondaggi, rendano il premier – al governo senza in

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 