l’intervista

Rod Dreher, la destra americana a Budapest: «Su conti e corruzione» Orbán può cadere

Dreher con il vicepresidente Usa e il premier ungherese a casa di Vance lo scorso novembre. Foto Andy Baker (Courtesy of R. Dreher)
Dreher con il vicepresidente Usa e il premier ungherese a casa di Vance lo scorso novembre. Foto Andy Baker (Courtesy of R. Dreher)
Dreher con il vicepresidente Usa e il premier ungherese a casa di Vance lo scorso novembre. Foto Andy Baker (Courtesy of R. Dreher)
Francesca De Benedetti
10 aprile 2026 • 06:00

Il noto conservatore aveva propagandato il modello orbaniano negli States e fatto dell’Ungheria la sua casa, su invito del premier. Ma col voto alle porte Dreher ammette in questa intervista che qualcosa non ha funzionato. E pianifica di lasciare la capitale ungherese

BUDAPEST – «But in the end - ma alla fine della storia, se un partito non rende sul versante economico, bè alla gente è quella la prima cosa che interessa. E poi tanti ungheresi, anche tra i sostenitori di Orbán, si lamentano della corruzione in Fidesz. Io non parlo ungherese e non so quanto quel che dicono sia corretto ma qualcosa di vero ci dev’essere». La franchezza con cui Rod Dreher in questa intervista riconosce limiti e fallimenti di Viktor Orbán è rilevante perché fa capire che persino n

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 