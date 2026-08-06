il nuovo indirizzo del consigliere orbaniano

Cambio di potere in Ungheria? La cricca di Orbán si sposta a Varese

Francesca De Benedetti
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06 agosto 2026 • 06:00

Dopo lo scoop di Domani sulla villa acquistata dal circolo orbaniano, si aggiungono le rivelazioni più recenti: nel registro delle imprese, il consigliere storico di Orbán, Árpád Habony, ha appena spostato indirizzo, da Budapest a Varese. Con le scosse del cambio di potere in corso in Ungheria, l’Italia di Meloni e Salvini risulta ancor più attraente per gli orbaniani in fuga

Bisognava aspettare il grande scossone – la sconfitta di Viktor Orbán al voto di aprile – perché lo scoop di Domani sull’acquisto di una villa a Varese da parte del circolo orbaniano rivelasse ulteriore significato: ora si aggiungono nuovi elementi, e soprattutto, un nuovo contesto politico. Appare chiaro che l’avamposto italiano è anzitutto una via di fuga per pezzi chiave del regime orbaniano, tesori inclusi. Il personaggio al centro degli ultimi sviluppi – Árpád Habony – è uno dei più opachi

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 