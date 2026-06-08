il triangolo berlino-kiev-washington

Ucraina, gli europei pagano ma inseguono gli Usa: il caso dei droni Anduril

(Zelensky e Karp insieme a Kiev nel maggio 2026, foto Presidenza ucraina)
(Zelensky e Karp insieme a Kiev nel maggio 2026, foto Presidenza ucraina)
(Zelensky e Karp insieme a Kiev nel maggio 2026, foto Presidenza ucraina)
Francesca De Benedetti
Segui Domani su Google
08 giugno 2026 • 19:31Aggiornato, 08 giugno 2026 • 19:38

La stella della galassia Thiel si è fatta grande sul campo ucraino e ha penetrato il mercato europeo grazie alla partnership con Rheinmetall. Karp (Palantir) ha puntato sùbito su Kiev: Zelensky rivendica la «cooperazione col settore della difesa Usa»; gli europei pagano e vanno al traino

L’Ucraina – ha detto Palmer Luckey questo lunedì – ha «fatto cose straordinarie»; il riferimento era in particolare ai droni intercettori, quelli che sventano minacce e dei quali l’Europa sotto allerta si scopre bisognosa. Forse il nome di Luckey non è molto noto agli europei, ma dovrebbe: si tratta di una delle figure che meglio incarnano ed esemplificano la triangolazione in corso tra gli Stati Uniti di Donald Trump e Peter Thiel, l’Ucraina delle sperimentazioni bellico-tecnologiche e l’Unione

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 