Kiev, patto di Parigi tra Volonterosi e Usa. I leader a difesa della Groenlandia

Francesca De Benedetti
06 gennaio 2026 • 21:19Aggiornato, 06 gennaio 2026 • 21:31

Roma, Parigi, Berlino, Madrid e Varsavia fanno una dichiarazione per sostenere la Danimarca e arginare le minacce di Washington su Nuuk. Ma Donald Trump vuole sempre di più. All’Ucraina presta il «monitoraggio» della pace, certo, ma acchiappa la ricostruzione del paese. Gli europei d’accordo con Zelensky per cinque garanzie di sicurezza, tra queste una forza multinazionale di pace

«Per Trump gli europei devono dare di più». Lo ha appena detto Emmanuel Macron, sintetizzando sia gli attacchi trumpiani alla Groenlandia che l’esito delle trattative sulle «garanzie di sicurezza» per Kiev. Quella «pressione inaccettabile» degli Usa, lamentata dalla premier danese riguardo alla Groenlandia, non è che l’altra faccia della «dichiarazione della coalizione dei volonterosi» firmata questo martedì a Parigi alla presenza di Kushner e Witkoff. Già il presidente ucraino e quello american

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 