Kiev, patto di Parigi tra Volonterosi e Usa. I leader a difesa della Groenlandia

Roma, Parigi, Berlino, Madrid e Varsavia fanno una dichiarazione per sostenere la Danimarca e arginare le minacce di Washington su Nuuk. Ma Donald Trump vuole sempre di più. All’Ucraina presta il «monitoraggio» della pace, certo, ma acchiappa la ricostruzione del paese. Gli europei d’accordo con Zelensky per cinque garanzie di sicurezza, tra queste una forza multinazionale di pace

«Per Trump gli europei devono dare di più». Lo ha appena detto Emmanuel Macron, sintetizzando sia gli attacchi trumpiani alla Groenlandia che l’esito delle trattative sulle «garanzie di sicurezza» per Kiev. Quella «pressione inaccettabile» degli Usa, lamentata dalla premier danese riguardo alla Groenlandia, non è che l’altra faccia della «dichiarazione della coalizione dei volonterosi» firmata questo martedì a Parigi alla presenza di Kushner e Witkoff. Già il presidente ucraino e quello american