europeismo sì, ma resta il «pragmatismo» con mosca

La visione internazionale di Magyar: fondi Ue, Europa dei «compromessi» e «pragmatismo» con tutti

Francesca De Benedetti
13 aprile 2026 • 20:53Aggiornato, 13 aprile 2026 • 21:07

Dopo il trionfo, il futuro premier incontra la stampa internazionale. «La priorità? Sbloccare i soldi europei rimasti congelati» e rilanciare Visegrad. Meloni? « Ha fatto cose fantastiche, vorrei incontrarla di persona». Resta la linea dura sui migranti, l’opt out sul prestito a Kiev, la «cooperazione pragmatica» col Cremlino e molto altro che evoca la linea fidesziana

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BUDAPEST – «Credo che Antonio Tajani mi abbia telefonato, dovrei richiamarlo. Giorgia Meloni ancora no», dice Péter Magyar nel primo pomeriggio che segue la vittoria elettorale di domenica in cui ha battuto Viktor Orbán con una super maggioranza mai vista nella storia recente d’Ungheria. «Ma mi piacerebbe molto incontrare Meloni di persona, dati i risultati straordinari che ha ottenuto in Italia». L’entusiasmo destrorso trasuda ovunque, dai «warmly» e dai «wonderful», i «meravigliosi» risultati,

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 