La visione internazionale di Magyar: fondi Ue, Europa dei «compromessi» e «pragmatismo» con tutti

Dopo il trionfo, il futuro premier incontra la stampa internazionale. «La priorità? Sbloccare i soldi europei rimasti congelati» e rilanciare Visegrad. Meloni? « Ha fatto cose fantastiche, vorrei incontrarla di persona». Resta la linea dura sui migranti, l’opt out sul prestito a Kiev, la «cooperazione pragmatica» col Cremlino e molto altro che evoca la linea fidesziana

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BUDAPEST – «Credo che Antonio Tajani mi abbia telefonato, dovrei richiamarlo. Giorgia Meloni ancora no», dice Péter Magyar nel primo pomeriggio che segue la vittoria elettorale di domenica in cui ha battuto Viktor Orbán con una super maggioranza mai vista nella storia recente d’Ungheria. «Ma mi piacerebbe molto incontrare Meloni di persona, dati i risultati straordinari che ha ottenuto in Italia». L’entusiasmo destrorso trasuda ovunque, dai «warmly» e dai «wonderful», i «meravigliosi» risultati,