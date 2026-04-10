verso il voto ungherese

La promessa di svolta entusiasma Budapest. Ma Péter Magyar è un’incognita

Francesca De Benedetti
10 aprile 2026 • 20:22

In vista delle elezioni di domenica, il concerto «per il cambio di regime» in piazza degli Eroi attira frotte di giovanissimi, nella speranza di una svolta rispetto all’èra Orbán. Il competitor però viene da quello stesso sistema che oggi rinnega, e la sua formazione politica è gestita all’insegna di accentramento, opacità e contraddizioni

BUDAPEST – Prima ancora di battere Viktor Orbán, ha spazzato via il resto dell’opposizione spostando ancor più a destra l’Ungheria. Sfida l'autocrate, sì, ma viene dal suo stesso sistema e ne riprende l’apparato ideologico, pur senza le derive filorusse e con una carica retorica anti corruzione. Ha costruito un partito, Tisza, in modo a dir poco accentrato e opaco. C’è davvero da scommettere su Péter Magyar, il leader che scavalca l’autocrate nei sondaggi dall’ottobre 2024 e che ha buone possibi

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 