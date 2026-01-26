dall’accademia al ministero

Peter Thiel a Parigi: l’Europa apre i salotti buoni al regista del trumpismo e di Ice

Francesca De Benedetti
26 gennaio 2026 • 20:22

Lui è l’anima nera dell’amministrazione Usa. Gli agenti sguinzagliati dal tycoon utilizzano i sistemi di Palantir – la sua creatura – per la loro attività repressiva. Eppure Thiel viene accolto (in gran segreto) da governo ed élite, in Francia, nei giorni dell’indignazione per l’assassinio di Pretti

Incontri segreti – fino a quando i cronisti li rivelano – e conferenze «à huis clos», cioè a porte chiuse. Nelle stesse ore in cui l’opinione pubblica europea si indigna per l’assassinio di Alex Pretti e per la repressione condotta dalle milizie trumpiane, la classe dirigente europea accoglie l’anima nera del trumpismo nei suoi salotti buoni. E spera invano che nessuno se ne accorga. L’anima nera in questione è Peter Thiel, che ha un ruolo sia strategico che assai concreto nella vicenda Ice, e i

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 