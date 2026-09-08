le sanzioni (e la rappresaglia di netanyahu)

Il Regno Unito contro l’occupazione israeliana in Cisgiordania. Con Londra 11 governi, Meloni no

Francesca De Benedetti
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08 settembre 2026 • 20:08Aggiornato, 08 settembre 2026 • 21:05

Il ministro degli Esteri laburista britannico Miliband ha denunciato «la pulizia etnica», l’«occupazione», l’«espansionismo», l’impedimento alla soluzione dei due Stati. E ha annunciato sanzioni, in particolare contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania. Rappresaglia da Israele e Usa, ma anche supporto da Francia, Polonia, Canada e altri Paesi. Non l’Italia

Da «ebreo orgoglioso» come lui stesso ha ricordato, e con lo stile pacato anche se fermo che Ed Miliband ha utilizzato questo martedì nel suo annuncio alla Camera dei Comuni, l’attuale ministro degli Esteri britannico sta portando Londra e i laburisti verso una torsione storica. Anzitutto ha denunciato a chiare lettere «la pulizia etnica» portata avanti in Cisgiordania da «coloni terroristi, con il governo israeliano che ha chiuso un occhio o ancor peggio, ha supportato lo sfollamento forzato de

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 