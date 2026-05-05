estrema destra all’arrembaggio

In Romania cade il governo, è crisi politica. A dare un colpo all’Ue è Simion, l’alleato di Meloni

Francesca De Benedetti
05 maggio 2026 • 20:39

George Simion, che guida l’estrema destra di Aur, è riuscito a innescare la caduta del governo liberale di Bolojan alleandosi ai «baroni rossi» del Psd. Il presidente della Repubblica Nicușor Dan lancia un messaggio per rassicurare anche fuori confine: «Il paese resta stabile e il prossimo governo sarà comunque filooccidentale»

Dalle parti di Bruxelles il relax è durato poco: appena pochi mesi fa, l’elezione del liberale ed europeista Nicușor Dan a presidente della Repubblica di Romania aveva fatto tirare un sospiro di sollievo dopo la tempesta geopolitica delle elezioni presidenziali più turbolente dei tempi recenti. Gli elettori romeni (e gli osservatori internazionali) avevano assistito a un ciclo elettorale annullato, all’esclusione del filorusso Călin Georgescu dalla corsa, al suo patto con il leader dell’estrema

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 