verso le elezioni ungheresi

«Patrioti» in gita a Budapest: Salvini e Le Pen tifano Orbán, come Putin e Trump

Francesca De Benedetti
23 marzo 2026 • 21:04

Meloni ha già fatto il suo endorsement per la rielezione dell’autocrate, ma il vicepremier porta il sostegno pure di persona ed evoca la propaganda antiucraina. La leader del RN loda Viktor «il pioniere»; lui alle urne rischia

In questi tempi cupi che lui chiama «l’età d’oro», Viktor Orbán è l’autocrate sul quale gli autocrati del globo convergono: in vista delle elezioni ungheresi del 12 aprile, lo sostengono pubblicamente sia Vladimir Putin che Donald Trump. Poteva forse trattenersi dal ribadire il suo sostegno Matteo Salvini? Indefesso orbaniano anche lui, e capace con altrettanta, ungarica disinvoltura, di indossare il cappellino Maga mentre tifa perché si torni a comprare energia russa, «offre» il suo «impegno pe

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 