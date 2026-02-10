Il ritorno dell’enfant prodige Sebastian Kurz. Nel segno di Trump, Bannon e Thiel

I file Epstein mostrano le mire europee del mondo Maga e le triangolazioni con l’allora cancelliere. Dopo i guai con la giustizia, è stato il fondatore di Palantir a dargli seconda vita negli affari. È in società con l’israeliano Hulio (ex Pegasus). Tesse reti di ultradestra, organizza raduni segreti e un nuovo think tank