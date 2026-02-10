affari & politica

Il ritorno dell’enfant prodige Sebastian Kurz. Nel segno di Trump, Bannon e Thiel

(L'ex cancelliere Kurz. Foto Epa/Ansa)
(L'ex cancelliere Kurz. Foto Epa/Ansa)
(L'ex cancelliere Kurz. Foto Epa/Ansa)
Francesca De Benedetti
10 febbraio 2026 • 06:00

I file Epstein mostrano le mire europee del mondo Maga e le triangolazioni con l’allora cancelliere. Dopo i guai con la giustizia, è stato il fondatore di Palantir a dargli seconda vita negli affari. È in società con l’israeliano Hulio (ex Pegasus). Tesse reti di ultradestra, organizza raduni segreti e un nuovo think tank

Tornerà in politica? Se lo chiedono, lo spifferano, lo vociferano i media d’Austria e fuori, riferendosi all’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz. «Will er wieder?», recitava la copertina dell’edizione austriaca dello Spiegel a fine 2025: «Vuole rifarlo?». Come se non si sapesse che lui, Kurz, dalla politica in realtà non se ne è mai andato: cambiano le ere geologiche del trumpismo, si alternano le anime nere, da Steve Bannon a Peter Thiel, ma quella che era considerata la stella dei Popolari

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 