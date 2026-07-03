verso il summit nato

Merz va ad Ankara come capofila della difesa europea. E taglia il welfare

Francesca De Benedetti
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03 luglio 2026 • 20:57

Prima gli E5, poi Rutte, infine i falchi baltici: il cancelliere ha programmato una serie di incontri a Berlino per poter presentarsi al vertice dell’Alleanza atlantica da «leader della sicurezza continentale». Intanto in Germania espande l’esercito e riduce la spesa sociale

Ma come? Il presidente Usa insiste che la Germania spende poco nell’Alleanza atlantica, che la relazione «non è reciproca», proprio mentre Berlino si spertica? O altrimenti detta – per usare le parole del cancelliere tedesco ieri – «la Germania sta raddoppiando le sue spese militari nell’arco di quattro anni: questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, al fine di rafforzare le nostre capacità di difesa. Non abbiamo proprio nulla di cui vergognarci», ha dichiarato Friedrich Merz in un in

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 