Merz va ad Ankara come capofila della difesa europea. E taglia il welfare

Prima gli E5, poi Rutte, infine i falchi baltici: il cancelliere ha programmato una serie di incontri a Berlino per poter presentarsi al vertice dell’Alleanza atlantica da «leader della sicurezza continentale». Intanto in Germania espande l’esercito e riduce la spesa sociale

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Ma come? Il presidente Usa insiste che la Germania spende poco nell’Alleanza atlantica, che la relazione «non è reciproca», proprio mentre Berlino si spertica? O altrimenti detta – per usare le parole del cancelliere tedesco ieri – «la Germania sta raddoppiando le sue spese militari nell’arco di quattro anni: questo è il più grande sforzo che abbiamo mai fatto, al fine di rafforzare le nostre capacità di difesa. Non abbiamo proprio nulla di cui vergognarci», ha dichiarato Friedrich Merz in un in