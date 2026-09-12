Elezioni in Svezia, il bivio: un governo di ultradestra o il ritorno dei socialdemocratici

L’estrema destra (Sverigedemokraterna) non si accontenta più di fare da stampella al Partito moderato dell’attuale premier Kristersson. Stavolta vuole entrare nel governo, e il centrodestra ci sta. L'alternativa, guidata dalla socialdem Andersson, è in testa nei sondaggi. Ma non basterà per governare
«Siate pronti a superare le linee rosse», ha detto questo venerdì – rivolgendosi ai partiti svedesi – Andreas Norlén, il presidente del Parlamento, il Riksdag, per il rinnovo del quale si vota proprio questa domenica. L’invito nasce dalla consapevolezza che serve una coalizione per poter poi governare la Svezia, ma quella raccomandazione di esser pronti a «superare le linee rosse» pare pure abbastanza ironica, se non sfacciata, dato che a Stoccolma la più dirimente delle linee rosse è già stata