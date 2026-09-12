il voto del 13 settembre

Elezioni in Svezia, il bivio: un governo di ultradestra o il ritorno dei socialdemocratici

Francesca De Benedetti
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12 settembre 2026 • 06:00

L’estrema destra (Sverigedemokraterna) non si accontenta più di fare da stampella al Partito moderato dell’attuale premier Kristersson. Stavolta vuole entrare nel governo, e il centrodestra ci sta. L'alternativa, guidata dalla socialdem Andersson, è in testa nei sondaggi. Ma non basterà per governare

«Siate pronti a superare le linee rosse», ha detto questo venerdì – rivolgendosi ai partiti svedesi – Andreas Norlén, il presidente del Parlamento, il Riksdag, per il rinnovo del quale si vota proprio questa domenica. L’invito nasce dalla consapevolezza che serve una coalizione per poter poi governare la Svezia, ma quella raccomandazione di esser pronti a «superare le linee rosse» pare pure abbastanza ironica, se non sfacciata, dato che a Stoccolma la più dirimente delle linee rosse è già stata

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 