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Svezia, un piccolo freno all’ultradestra e una chance per Andersson. Ma il Parlamento è diviso

Francesca De Benedetti
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14 settembre 2026 • 20:56

In attesa dei risultati definitivi, la leader socialdemocratica tira un sospiro di sollievo per i tre seggi di vantaggio. Ma il suo campo è frammentato e l’attuale premier Kristersson spera ancora nelle tattiche di coalizione. L’estrema destra arretra un po’. In generale queste elezioni segnano più vinti che vincitori

Forse Magdalena Andersson, la leader dei socialdemocratici svedesi, avrà tirato un sospiro di sollievo nel vedere che l’estrema destra dei Democratici svedesi cala di qualche punto e – soprattutto – che per un pugno di seggi potrebbe tornare al governo lei, già premier brevemente tra il 2021 e il 2022, comunque abbastanza a lungo da aver avviato l’ingresso della Svezia nella Nato. Ma può trattarsi giusto di un sospiro: quei tre seggi che parevano, questo lunedì, consegnare a una futura “coalizio

Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 