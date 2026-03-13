in viaggio verso la capitale

Droni e confessioni: la strategia di Peter Thiel a Roma e in Europa

(Peter Thiel. Foto Ansa)
(Peter Thiel. Foto Ansa)
(Peter Thiel. Foto Ansa)
Francesca De Benedetti
13 marzo 2026 • 06:00

«Sarà possibile anche confessarsi», recita l’invito per i pochi prescelti. Le conferenze sull’Anticristo sono l’espediente per approdare in Italia. La Difesa ha contatti con Palantir, e i droni di Anduril conquistano l’Europa 

«Sarà possibile anche confessarsi, dalle 18:15, per chi volesse». È l’aggiornamento esclusivo fatto avere ieri alla platea di prescelti: «Come parte del programma di quattro conferenze con Peter Thiel», organizzate «dall’associazione culturale Vincenzo Gioberti e dal Cluny Institute alla Catholic University of America», il pubblico – selezionato e segreto fino a prova contraria – è «invitato a partecipare a una messa latina alle 19 di domenica. Sarà celebrata alla Basilica di San Giovanni dei Fi

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 