tensioni transatlantiche

Iran, Merz mette il freno: «Non c’è un piano e non è la nostra guerra»

Francesca De Benedetti
16 marzo 2026 • 20:49Aggiornato, 16 marzo 2026 • 20:57

Anche il cancelliere lamenta che Trump non abbia un piano di uscita dal conflitto. In compenso, il tycoon sa come trascinare in guerra gli europei. Perciò, anche se in Ue si discute di Hormuz, la richiesta è di scenari chiari

«Nobody wants to go actively in this war». La verità – ha dovuto constatare l’alta rappresentante Ue dopo l’incontro coi 27 ministri di questo lunedì – è che «nessuno vuole infilarsi in questa guerra». Se in altre occasioni Emmanuel Macron aveva già guidato una «coalizione dei volonterosi», questa volta Friedrich Merz si intesta la coalition of the unwilling, la possibilità cioè per i paesi europei alleati di Donald Trump di alzare almeno un sopracciglio, di esprimere quantomeno qualche dubbio,

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 