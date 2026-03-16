Iran, Merz mette il freno: «Non c’è un piano e non è la nostra guerra»

Anche il cancelliere lamenta che Trump non abbia un piano di uscita dal conflitto. In compenso, il tycoon sa come trascinare in guerra gli europei. Perciò, anche se in Ue si discute di Hormuz, la richiesta è di scenari chiari

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«Nobody wants to go actively in this war». La verità – ha dovuto constatare l’alta rappresentante Ue dopo l’incontro coi 27 ministri di questo lunedì – è che «nessuno vuole infilarsi in questa guerra». Se in altre occasioni Emmanuel Macron aveva già guidato una «coalizione dei volonterosi», questa volta Friedrich Merz si intesta la coalition of the unwilling, la possibilità cioè per i paesi europei alleati di Donald Trump di alzare almeno un sopracciglio, di esprimere quantomeno qualche dubbio,