Le truppe, i dazi, i dati: i ricatti di Trump. E l’asse di Meloni con Varsavia per “gestirli”

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Qual è il filo che lega una incredibile pretesa dell’ambasciata Usa in Germania affinché chi vuole un visto «cambi l’impostazione dei suoi profili social da privata a pubblica», e poi l’incontro tra Giorgia Meloni e il presidente polacco questo lunedì, poi il giorno dopo il nuovo round di negoziati tra istituzioni Ue sui dazi zero per gli Usa? Sui nostri dati, sulla presenza delle truppe americane in territorio europeo e sulla guerra commerciale è in corso l’ennesimo ricatto negoziale multiplo f