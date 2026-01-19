guerra fredda commerciale

Dazi: Trump attacca, l’Ue insiste sul dialogo. Merz: «La nostra strategia non cambia»

Francesca De Benedetti
19 gennaio 2026 • 20:55Aggiornato, 19 gennaio 2026 • 21:08

Il cancelliere spera di ammansire il tycoon in un incontro a Davos. Riunione di emergenza dei leader europei giovedì. La linea ufficiale? «Nessuna opzione è esclusa». Ma a Bruxelles, Berlino e Roma si cerca l’appeasement con gli Usa

L’aggressività di Donald Trump diventa sempre più spregiudicata eppure le figure chiave che avevano indirizzato l’Ue verso l’appeasement di Scozia – non solo Ursula von der Leyen ma il regista, cioè il cancelliere tedesco, in compagnia della trumpiana premier nostrana – non vogliono imparare la lezione. «La mia strategia resta esattamente quella di prima»: lo ha detto esplicitamente, questo lunedì, Friedrich Merz. Trump minaccia ma «i negoziati lo faranno desistere». Anche la linea della preside

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 