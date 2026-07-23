Trump torna a scatenarsi sui dazi. L’Ue si aggrappa al patto di Scozia

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Le scosse di assestamento interne agli Stati Uniti sui dazi – ciò che la Corte suprema ha stabilito a febbraio e quel che ne è seguito, con la scadenza del 24 luglio per i dazi provvisori imposti poi da Donald Trump – fanno sì che l’inquilino della Casa Bianca sia in fibrillazione, tra un oro e l’altro di cui si circonda. Rilancia dazi, lancia minacce: si è già visto negli scorsi giorni, dal Brasile al Canada, passando per i neanche troppo sottili messaggi alla Germania e alla sua industria farm