Europa

Von der Leyen a Davos insiste sul «dialogo» con «gli amici Usa». E offre un «pacchetto artico»

Francesca De Benedetti
20 gennaio 2026 • 13:04Aggiornato, 20 gennaio 2026 • 13:05

La presidente di Commissione europea non si rassegna agli evidenti segnali aggressivi del tycoon e – al netto di qualche lieve ammissione che Trump faccia «un errore» sui dazi – tenta ancora la via dell’appeasement. Come? Offrendo altri investimenti, per dirne una. I passaggi rilevanti del discorso, analizzati

Ursula von der Leyen non cambia la sua strategia di appeasement verso Donald Trump. Dopo il suo intervento di questa mattina a Davos, ecco i passaggi da non perdere. L’appeasement verso gli Stati Uniti Davos è simbolo del «dialogo», sottolinea dall’inizio von der Leyen. Più avanti, nel discorso, affronta direttamente il tema del rapporto con gli Stati Uniti: «Consideriamo gli statunitensi più che alleati: amici». «Precipitare in una spirale pericolosa – dice la presidente di Commissione europea

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 