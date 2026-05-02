fuga americana dal continente

Trump ricatta l’Europa su tutto. La linea di Merz e Meloni è un flop

Francesca De Benedetti
02 maggio 2026 • 21:08

L'annuncio del Pentagono sul rientro di 5mila soldati dalla Germania fa parte di un riassetto «prevedibile», come dice il governo tedesco. Eppure è impossibile non leggere in questa mossa l'ennesima pressione del tycoon sugli europei. Berlino e Roma hanno difeso fino a pochi giorni fa la linea morbida sui dazi, ma la condiscendenza non paga. E la mossa trumpiana di scoprire il fianco europeo è un favore anche a Putin

Lancia attacchi su attacchi, ricatti su ricatti: sferra dazi per premere sull’industria tedesca (e l’indotto italiano di conseguenza), ritarda spedizioni d’armi (pagate agli Usa dagli europei per l’Ucraina), ritira soldati americani dalla Germania (non dove serve a lui ma dove è utile a noi). E tutto questo Donald Trump lo fa con gli alleati europei, figuriamoci coi nemici dichiarati come l’Iran, del quale ha infatti appena respinto la proposta per la pace: un ennesimo ciclo del conflitto «è pos

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 