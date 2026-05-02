Trump ricatta l’Europa su tutto. La linea di Merz e Meloni è un flop

L'annuncio del Pentagono sul rientro di 5mila soldati dalla Germania fa parte di un riassetto «prevedibile», come dice il governo tedesco. Eppure è impossibile non leggere in questa mossa l'ennesima pressione del tycoon sugli europei. Berlino e Roma hanno difeso fino a pochi giorni fa la linea morbida sui dazi, ma la condiscendenza non paga. E la mossa trumpiana di scoprire il fianco europeo è un favore anche a Putin