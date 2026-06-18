il consiglio europeo

«È il momento di Kiev»: l’Ue festeggia Zelensky. E fa la festa alla Cina

Francesca De Benedetti
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18 giugno 2026 • 20:42

I progressi sull’adesione, la postura di Trump e i droni galvanizzano Bruxelles. I leader tentano anche un irrigidimento verso Pechino, come piace agli Usa

A poca distanza dalla pioggia di droni ucraini sui cieli di Mosca, mentre il presidente ucraino rivendicava quelle che lui beffardamente definisce «le nostre sanzioni a lungo raggio», comprese quelle piovute sulla raffineria di petrolio moscovita nella stessa notte in cui Donald Trump era ad abbagliarsi tra gli ori di Versailles, i vertici europei, Ursula von der Leyen e António Costa, sorridevano smaglianti davanti alla Lanterna con Volodymyr Zelensky nel mezzo. «The tide is clearly turning for

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 