europa

L’accordo con l’autocrate Modi apre all’Ue il mercato indiano. Ma c’è pure un’«agenda comune»

Francesca De Benedetti
27 gennaio 2026 • 21:04Aggiornato, 27 gennaio 2026 • 21:10

Ursula von der Leyen si compiace dell’«accordo madre» con l’India: l’intesa abbatte dazi per l’export europeo. Il patto è molto più ampio, spazia dall’industria della difesa allo scambio di intelligence, e ci lega più stretti all’autocrate amico del Cremlino

Accolta con tutti gli onori in India, Ursula von der Leyen ha annunciato questo martedì, con altrettanti onori, di aver concluso con Narendra Modi i negoziati per un accordo di libero scambio: «Insieme stiamo creando la più grande area di libero scambio al mondo». In accelerazione da quando Donald Trump si è insediato, nonché inserito in una ben più vasta «agenda strategica Ue-India», questo accordo viene chiamato – con compiacimento di Bruxelles – «la madre di tutti gli accordi». Peccato che la

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 