L’Europarlamento mette in pausa il patto con Trump. E Orbán boicotta il piano per Kiev

«Ai partner i nostri accordi piacciono», dice Bessent: gli Usa puntano a scavallare la sentenza della Corte. L’Ue non la festeggia: invoca il ripristino delle vecchie condizioni, mentre l'Eurocamera congela i provvedimenti “scozzesi”. L'autocrate ungherese blocca il prestito per Kiev e le nuove sanzioni

A mettere un piccolo freno a Donald Trump, oltre che un freno all’approvazione dei dazi zero promessi dalla Commissione Ue agli Usa in Scozia, è ancora una volta la commissione Commercio internazionale dell’Europarlamento, sotto la guida di Bernd Lange. Non appena è arrivata la sentenza della Corte suprema, il socialdemocratico tedesco ha offerto ai Popolari europei, azionisti di maggioranza spesso in combutta con l’estrema destra, una exit strategy: mettere in pausa la procedura legislativa, pr