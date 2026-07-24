tregue commerciali e attacchi social

Dazi, l’Ue non fa in tempo a tirare il fiato: Trump già corre su Truth a minacciarla

Francesca De Benedetti
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24 luglio 2026 • 20:45

L’ondata tariffaria fatta per rimpiazzare quella precedente aveva regalato lievi miglioramenti per i Paesi europei. Ma il tycoon torna a sbraitare sui social per le multe di Bruxelles a Big Tech, e di nuovo minaccia: «L’Europa la pagherà cara»

Dopo l’ondata notturna di nuovi dazi americani, la Commissione europea non ha fatto in tempo a tirare un sospiro di sollievo, che già – poche ore dopo – Donald Trump ha preso a truthare contro l’Europa. Era troppo bello per Bruxelles, crogiolarsi – analisi degli economisti alla mano – con l’idea che l’Ue l’avesse scampata bella, e cioè, che fosse uscita dall’ennesimo tsunami tariffario meno peggio di altre aree del globo (Brasile, Cina). Il presidente affarista e arraffone è tornato a sbattere i

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 