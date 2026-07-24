Dazi, l’Ue non fa in tempo a tirare il fiato: Trump già corre su Truth a minacciarla

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Dopo l’ondata notturna di nuovi dazi americani, la Commissione europea non ha fatto in tempo a tirare un sospiro di sollievo, che già – poche ore dopo – Donald Trump ha preso a truthare contro l’Europa. Era troppo bello per Bruxelles, crogiolarsi – analisi degli economisti alla mano – con l’idea che l’Ue l’avesse scampata bella, e cioè, che fosse uscita dall’ennesimo tsunami tariffario meno peggio di altre aree del globo (Brasile, Cina). Il presidente affarista e arraffone è tornato a sbattere i