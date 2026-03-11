il discorso all’europarlamento

Gli illusionismi di von der Leyen: si aggrappa al diritto ma sorvola sul disastro Usa

Francesca De Benedetti
11 marzo 2026 • 20:54

«Incrollabile impegno per la pace»: così la presidente placa le furie spagnole. Ma le sue politiche, anche sull’energia, continuano a fare il gioco di Trump 

Con la stessa rapidità con cui lunedì aveva invitato a non rimpiangere il «vecchio» ordine internazionale basato sul diritto, questo mercoledì nel discorso all’Europarlamento Ursula von der Leyen ha infilato una frasetta sull’«inscalfibile supporto al diritto internazionale» per placare gli spagnoli, platealmente irritati. Ma la linea politica non cambia: la presidente di Commissione, già ribattezzata ai tempi di Biden «la presidente americana» da Politico, continua imperterrita ad andare sulla

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 