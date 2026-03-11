Gli illusionismi di von der Leyen: si aggrappa al diritto ma sorvola sul disastro Usa

«Incrollabile impegno per la pace»: così la presidente placa le furie spagnole. Ma le sue politiche, anche sull’energia, continuano a fare il gioco di Trump
Con la stessa rapidità con cui lunedì aveva invitato a non rimpiangere il «vecchio» ordine internazionale basato sul diritto, questo mercoledì nel discorso all’Europarlamento Ursula von der Leyen ha infilato una frasetta sull’«inscalfibile supporto al diritto internazionale» per placare gli spagnoli, platealmente irritati. Ma la linea politica non cambia: la presidente di Commissione, già ribattezzata ai tempi di Biden «la presidente americana» da Politico, continua imperterrita ad andare sulla