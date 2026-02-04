in vista un accordo tra la commissione e washington sulla cessione di informazioni sensibili

Un Grande Fratello più grande che mai: la polizia di Trump vuole i dati europei

Francesca De Benedetti
04 febbraio 2026 • 06:00

Al dipartimento per la sicurezza Usa – quello di Ice e Kristi Noem – non basta scandagliare social e contatti di chi entra negli States: vuole pure il dna. E mira ai database di noi europei. I governi hanno pure già autorizzato la Commissione von der Leyen a negoziare per cederli 

Mettereste ciò che avete di più personale – il vostro volto, l’iride, tutto ciò che rientra insomma tra i cosiddetti dati biometrici – nelle grinfie di Kristi Noem, la lealissima trumpiana che nelle sue dichiarazioni ha trasformato Alex Pretti da vittima degli agenti federali a «minaccia», e del dipartimento per la Sicurezza nazionale Usa da lei guidato, che comprende Ice, per capirci? I governi europei e la Commissione von der Leyen intendono farlo per voi. Anche se Ursula von der Leyen continu

