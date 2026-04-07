la settimana del voto ungherese

«Colpa dei burocrati Ue». Ultimo tentativo di Vance per salvare l’amico Orbán

Francesca De Benedetti
07 aprile 2026 • 20:44

Il Cremlino parla di «sovranità a rischio», la Casa Bianca se la prende con Bruxelles. Da entrambi i lati – Mosca e Washington – si muovono gli ultimi tentativi esasperati di salvare l’autocrate ungherese da uno smacco elettorale questa domenica. «Votate Viktor», dice il vicepresidente americano a Budapest

«Prenderete ancora una volta posizione contro i burocrati di Bruxelles, contro i nichilisti? Allora, amici, andate a votare per Viktor», dice J. D. Vance in conclusione del suo accorato discorso dal budapestino MTK Sportpark, intervento iniziato con la scena di una telefonata a Donald Trump. Ancor più che in Alaska a ferragosto, è a Budapest che convergono Cremlino e Casa Bianca, e non solo per il chiacchierato scenario di un futuro incontro tra loro (per caldeggiare il quale, nella telefonata a

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 