g7 e dipendenze tech

Luna di miele a Versailles. Ma dietro l’unità tra Trump e l’Ue c’è un nuovo ricatto tech

Francesca De Benedetti
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17 giugno 2026 • 20:54

«Qui comando io», dice il presidente Usa al G7. A colpi di ricatti incastra l’Europa nelle dipendenze dagli Usa: si è visto con l’energia e si vede con l’AI. Macron rivendica il tappeto rosso steso per Trump a Versailles, ma l’appeasement non porta bene

«Le grandi azioni diplomatiche passano anche dal saper accogliere bene» gli ospiti, si è schermito Emmanuel Macron questo mercoledì: dato l’infuriare delle polemiche, i cronisti francesi lo hanno incalzato sulla scelta di srotolare il tappeto rosso e accendere i fuochi d’artificio per Donald Trump, che fino all’ultimo si è preso gioco di Parigi, minacciando dazi ai vini francesi prima di arrivare a Evian e insistendo pure in chiusura di G7 che «non ci serve aiuto a Hormuz, sono loro che insiston

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 