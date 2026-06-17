Luna di miele a Versailles. Ma dietro l’unità tra Trump e l’Ue c’è un nuovo ricatto tech

«Qui comando io», dice il presidente Usa al G7. A colpi di ricatti incastra l’Europa nelle dipendenze dagli Usa: si è visto con l’energia e si vede con l’AI. Macron rivendica il tappeto rosso steso per Trump a Versailles, ma l’appeasement non porta bene

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«Le grandi azioni diplomatiche passano anche dal saper accogliere bene» gli ospiti, si è schermito Emmanuel Macron questo mercoledì: dato l’infuriare delle polemiche, i cronisti francesi lo hanno incalzato sulla scelta di srotolare il tappeto rosso e accendere i fuochi d’artificio per Donald Trump, che fino all’ultimo si è preso gioco di Parigi, minacciando dazi ai vini francesi prima di arrivare a Evian e insistendo pure in chiusura di G7 che «non ci serve aiuto a Hormuz, sono loro che insiston