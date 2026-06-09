la mossa dell’authority in ue

Vietare il partito europeo di AfD? Dopo Berlino, ci prova Bruxelles

Francesca De Benedetti
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09 giugno 2026 • 20:53

In Ue l’Autorità per i partiti politici apre la strada al “divieto di partito europeo” per Esn. Ma non è tanto la relazione dell’authority, quanto le relazioni col resto delle destre – anzitutto Le Pen e Bardella – a influire sulle sorti europee dell’estrema destra tedesca

Meglio vietare i partiti contrari all’ordinamento costituzionale, oppure farlo sarebbe una scelta politicamente orientata, magari pure controproducente? Quella stessa trappola interpretativa nella quale la Germania è già incastrata da anni avviluppa ora anche l’Unione europea, alle prese stavolta non con Alternative für Deutschland, l’estrema destra tedesca, ma con la sua emanazione europea. Lo Europe of Sovereign Nations party è stato creato attorno ad AfD nel 2024, dopo che Marine Le Pen per d

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 