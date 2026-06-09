Vietare il partito europeo di AfD? Dopo Berlino, ci prova Bruxelles

In Ue l’Autorità per i partiti politici apre la strada al “divieto di partito europeo” per Esn. Ma non è tanto la relazione dell’authority, quanto le relazioni col resto delle destre – anzitutto Le Pen e Bardella – a influire sulle sorti europee dell’estrema destra tedesca

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Meglio vietare i partiti contrari all’ordinamento costituzionale, oppure farlo sarebbe una scelta politicamente orientata, magari pure controproducente? Quella stessa trappola interpretativa nella quale la Germania è già incastrata da anni avviluppa ora anche l’Unione europea, alle prese stavolta non con Alternative für Deutschland, l’estrema destra tedesca, ma con la sua emanazione europea. Lo Europe of Sovereign Nations party è stato creato attorno ad AfD nel 2024, dopo che Marine Le Pen per d