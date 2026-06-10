Il chair Siemens promosso inviato Ue sull’Ia. Benifei: «Conflitto d’interessi, von der Leyen ne risponda»

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A furia di scandali sotto il sole, Ursula von der Leyen sta cambiando pelle all’Unione europea, che assume i connotati di Europa-corporation. La presidente trasforma l’attività lobbistica delle grandi imprese private – volta a influenzare decisioni e strategia pubbliche – nella decisione e strategia stesse. La nomina di Jim Hagemann Snabe, uomo di Siemens, come «inviato speciale per l’intelligenza artificiale nell’industria» da parte della Commissione Ue è molto più di una faccenda di «conflitto