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Il chair Siemens promosso inviato Ue sull’Ia. Benifei: «Conflitto d’interessi, von der Leyen ne risponda»

Francesca De Benedetti
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10 giugno 2026 • 21:14

La nomina di Snabe come «inviato speciale per l’intelligenza artificiale nell’industria» è molto più di una faccenda di «conflitto di interessi», anche se con quella leva Benifei solleva la questione assieme ad altri eurodeputati progressisti, come spiega a Domani

A furia di scandali sotto il sole, Ursula von der Leyen sta cambiando pelle all’Unione europea, che assume i connotati di Europa-corporation. La presidente trasforma l’attività lobbistica delle grandi imprese private – volta a influenzare decisioni e strategia pubbliche – nella decisione e strategia stesse. La nomina di Jim Hagemann Snabe, uomo di Siemens, come «inviato speciale per l’intelligenza artificiale nell’industria» da parte della Commissione Ue è molto più di una faccenda di «conflitto

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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 