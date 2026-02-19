Europa

Seul, l’ergastolo per l’ex presidente mostra che la democrazia vive (e resiste alle pressioni di Trump)

Michelangelo Cocco
19 febbraio 2026 • 13:39

I tentativi di Washington di influenzare lo storico giudizio contro Yoon sono falliti miseramente. Nonostante il paese sia diviso, questo giudizio storico mostra gli anticorpi della società civile

L’ex presidente golpista Yoon Suk Yeol dovrà scontare l’ergastolo. Il 3 dicembre 2024 Yoon fece proclamare la legge marziale, che per i giudici ha rappresentato un atto di insurrezione volto a paralizzare l’assemblea nazionale. Secondo la legge sudcoreana, per tale reato avrebbe potuto anche essere condannato a morte, o al carcere a vita con lavori forzati. La pena più lieve inflittagli questa mattina da un tribunale di Seul riflette probabilmente il tentativo di non spaccare una società già pol

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.