Abuso d’ufficio, l’Europa bacchetta l’Italia: il governo dovrà adeguarsi alla direttiva anticorruzione

Con il via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva anticorruzione, l’Unione europea infligge un colpo alla linea del governo italiano, che nel 2024 aveva cancellato il reato di abuso d’ufficio. Il governo dovrà decidere come riscrivere una disciplina che l’Ue ora esige
Con il via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva anticorruzione, l’Unione europea infligge un colpo alla linea del governo italiano, che nel 2024 aveva cancellato il reato di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale. A dicembre 2025 Carlo Nordio aveva vantato lo stralcio di questa figura dal testo in discussione a Bruxelles come una sorta di vittoria politica dell’Italia. Nella proposta originaria della Commissione, all’articolo 11, compariva la formula «a