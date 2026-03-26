Da Bruxelles

Abuso d’ufficio, l’Europa bacchetta l’Italia: il governo dovrà adeguarsi alla direttiva anticorruzione

Vitalba Azzollinigiurista
26 marzo 2026 • 19:52Aggiornato, 26 marzo 2026 • 19:55

Con il via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva anticorruzione, l’Unione europea infligge un colpo alla linea del governo italiano, che nel 2024 aveva cancellato il reato di abuso d’ufficio. Il governo dovrà decidere come riscrivere una disciplina che l’Ue ora esige

Con il via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva anticorruzione, l’Unione europea infligge un colpo alla linea del governo italiano, che nel 2024 aveva cancellato il reato di abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del codice penale. A dicembre 2025 Carlo Nordio aveva vantato lo stralcio di questa figura dal testo in discussione a Bruxelles come una sorta di vittoria politica dell’Italia.  Nella proposta originaria della Commissione, all’articolo 11, compariva la formula «a

Per continuare a leggere questo articolo

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.