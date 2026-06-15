il vertice di evian

Europei «pronti per Hormuz». Ma al G7 Trump si prende pure gioco di loro

Francesca De Benedetti
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15 giugno 2026 • 21:09Aggiornato, 15 giugno 2026 • 21:16

Macron prepara da mesi la missione nello Stretto e fa srotolare il tappeto rosso per il tycoon, che per tutta risposta prima di arrivare a Evian minaccia dazi. Poi seduto al fianco del presidente francese dice: «Non serve aiuto». Oltre ai danni, la beffa

Pur di tirarsi fuori dal pantano in cui lui stesso si è cacciato, Donald Trump ha portato al G7 di Evian una parvenza di patto con l’Iran. Il tycoon stesso sa che il memorandum non è che una exit strategy per lui, ed egli stesso dichiara che si rischia «di tornare al punto di partenza». Ma il presidente Usa ha apparecchiato quel che basta perché i leader europei possano infilarsi al posto suo nell’intrico di Hormuz. E neppure questo gli basta: al danno aggiunge la beffa. «Non avremo bisogno d’ai

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 