Europei «pronti per Hormuz». Ma al G7 Trump si prende pure gioco di loro

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Pur di tirarsi fuori dal pantano in cui lui stesso si è cacciato, Donald Trump ha portato al G7 di Evian una parvenza di patto con l’Iran. Il tycoon stesso sa che il memorandum non è che una exit strategy per lui, ed egli stesso dichiara che si rischia «di tornare al punto di partenza». Ma il presidente Usa ha apparecchiato quel che basta perché i leader europei possano infilarsi al posto suo nell’intrico di Hormuz. E neppure questo gli basta: al danno aggiunge la beffa. «Non avremo bisogno d’ai